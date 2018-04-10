Flaş iddia: 'Yunanistan Türk helikopterine uyarı ateşi açtı'

Ege’de On İki Ada bölgesinde, Meis (Kastellorizo) Adası'nın yakınında bulunan Karaada’daki (Ro) Yunan askerlerinin, pazartesi gecesi saat 22.30 sularında bir Türk Sahil Güvenlik helikopterine izli mermilerle ve ters istikamette uyarı ateşi açtıkları iddia edildi.

Yunan medyasındaki iddialara göre, Karaada’daki Yunan askerleri, bölgede bir helikopter uçtuğunu çıkardığı gürültüden fark ettiler. Karanlık olduğundan helikopteri göremediler ve durumu üst makamlara bildirdiler. Kendilerine, gürültünün geldiği yönden aksi istikamette uyarı ateşi açmaları emir verildi. Yunan askeri de izli mermi kullanarak emri yerine getirdi.

Yunan medyasındaki iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.