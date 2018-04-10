ABD'deki Türk restoranında yangın

Büyük bir paniğin yaşandığı yangın sırasında restoranda bulunanlar balkonlardan ve yangın merdivenlerinden atladı. Yangın aynı kattaki dans okuluna da sıçradı. 5 kişi hastanelik oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde Edgewater bölgesinde bir Türk restoranının bulunduğu binada dün akşam çıkan yangında can pazarı yaşandı. Alevlerin sardığı, Beyoğlu adlı restoranın üst katında bulunanlar son anda balkonlardan ve yangın merdivenlerinden atlayarak kurtuldu. Yangın büyük paniğe neden oldu.

İkinci katta, restorana ait nargile salonunda çıktığı düşünülen yangın, aynı katta çocuklara dans eğitimi verilen bir stüdyoya da sıçradı. İkinci katta bulunanlar binayı saran alevlerden balkonlardan ve yangın merdivenlerinden atlayarak kurtuldu. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangında, dans okulunda bulunan ve yangından etkilenen beş kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Olay yerinde toplanan vatandaşların yardım ettiği çocuklardan bazılarının hafif yaralandığı belirtildi.

Yangın binanın arkasındaki ağaçlık alana da sıçradı ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.