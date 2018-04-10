Uçakta ele geçirildi! Sırrı çözülemiyor

Somali'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen uçakta ülkeye yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirilen 9,6 milyon doların hangi amaçla getirildiği araştırılıyor

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, pazar günü başkent Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'nda BAE'ye ait Boeing 737 uçağında ele geçirilen parayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Açıklamada, Dubai'den kalkan uçaktaki üç büyük valizle ülkeye sokulmaya çalışılan paranın Somali'de kime ya da nereye ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırıldığı kaydedildi. İstihbarat birimlerince el konulan paranın detaylı soruşturma için Somali Merkez Bankasına nakledildiği belirtildi.

ASKERLERİN MAAŞI İDDİASI

Öte yandan, BAE'li yetkililer, söz konusu paranın BAE'nin Somali'deki Putland bölgesi ile ülkenin kuzeybatısında eğittiği Somalili askerlerin maaşlarını ödemek amacıyla gönderildiğini savundu. Somalili yetkililer ise BAE'nin eğittiği askerlerin maaşlarının ödenmesi için gereken tutarın bir milyon dolar civarında olduğu bilgisini verdi.

Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin düşük seviyede tutulduğu gözleniyor. Somali Federal Parlamentosunda, 12 Mart'taki oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera Limanı'nın işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi yönünde karar alınmıştı.

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın, anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği için geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.