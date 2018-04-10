Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Lideri Fethullah Gülen’in yabancı bir medya kuruluşuna dair verdiği röportajda çok konuşulacak ifadeler yer aldı...

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Lideri Fethullah Gülen’in yabancı bir medya kuruluşuna dair verdiği röportajda çok konuşulacak ifadeler yer aldı.

Finlandiya’nın "yle UUTISET" adlı yayın organına konuşan Gülen’in, yanındaki yardımcılarının sözlerine dayandırılan 8 Nisan tarihli haberde, FETÖ liderinin, Türkiye’nin evini bombalaması korkusuyla farklı yerlerde uyuduğu iddia edildi.

Röportajda Gülen’in siyasi geçmişine ve Türkiye’den neden kaçtığından bahsedilirken, Finlandiyalı gazeteciler, çevredeki insanlarla da röportaj yaptı. 10 hektarlık bir özel mülkte kalan Fethullah Gülen’in komşularından Frank Newman isimli işçi, malikânenin etrafında “Silahlı nöbetçiler” olduğunu anlattı.

Gülen’in malikanesinde 30 kişinin yaşayıp çalıştığını söyleyen Finli gazeteciler, bazı cemaatçi öğrencilerin de kampuste kaldığını aktardı. Gülen röportajda, “geceleri uzanıp cemaat üyelerini düşündüğünü” de söyledi.

Öte yandan gazeteciler sadece Gülen’le röportaj yapmadı. “İsmini açıklamak istemeyen Türkiye’den tanınmış bir iş adamı” ile konuştuklarını da aktaran gazete, iş adamının daha rahat bir yaşam için Türkiye’den ABD’ye kaçtığını aktardı. İş adamının küçük bir odada kaldığını aktaran gazete, Türkiye’deki iktidarın kendisinin kaçtığından haberi olmadığını söyledi.

Ayrıca röportajı yapan gazetecilerin analizine göre FETÖ’cüler Gülen’in sağlık sorunları yaşaması nedeniyle örgüte Gülen’den sonra kimin liderlik edeceğini tartışmaya başladı. Gülen ise bu tartışmalara karşı, “Gelecek Tanrı'nın elinde. Bizim amacımıza inanan insanlar işimize devam edecek. Dünya, hareketlerimize sempati duyuyor” dedi.