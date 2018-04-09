Rus basını: Rusya çatışmanın eşiğinde

Rus Kommersant gazetesi, ABD’nin kısmen Rusya’yı da sorumlu gördüğü Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırının Rusya ve ABD arasında askeri çatışmalara yol açabileceği olasılığını dışlamıyor.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Kommersant ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘benzeri görülmemiş katı şekilde' Rusya'yı suçladığı ve Moskova'nın ‘büyük bedel ödemesi gerekeceğini' belirttiğini yazdı.

Gazeteye göre Rus-Amerikan ilişkilerinde giderek derinleşen kriz ortamında ABD, iki ülke arasında doğrudan askeri çatışmaya yol açabilecek daha fazla zıtlaşma kararlılığı sergiliyor.

Bu arada Şam ve Moskova, Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanıldığı yönündeki iddiaları, uydurma haber olarak nitelendirerek kesin bir dille reddediyor.

Kommersant'a göre, Duma kentindeki olayın farklı yanı, Rusya ile ABD ve genel olarak Batı arasındaki ilişkilerde giderek derinleşen ve Skripal olayı dolayısıyla yeni bir düzeye ulaşan kriz ortamında meydana gelmiş olması. Gazete, bu bağlamda Doğu Guta'da yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili Rusya'ya suçlama yönelten ilk ülkelerden birinin İngiltere'nin olmasının bir tesadüf eseri olmadığını yazdı.