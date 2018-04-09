Trump: Gün sonuna kadar kararımı vereceğim

Ulusal Güvenlik Toplantısı'ndan önce gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'ye askeri seçenek de masada.Suriye'deki saldırıyı kınıyorum Askeri liderlerle görüşüp 24-48 saat içinde büyük kararlar vereceğiz. Suriye ile ilgili büyük kararımı gün sonuna kadar vermiş olurum." dedi.

Trump, Macron ile görüşecek

ABD'li yetkili ABD'nin daha kararını vermediğini ve Başkan Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğini kaydetti.

Mattis: “Şu an için hiçbir şeyi dışlamıyorum”

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, sabah Suriye’deki kimyasal gaz saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, ''Şu an için hiçbir şeyi dışlamıyorum. Önce bakmamız gereken neden hala kimyasal silah kullanılmaya devam ediliyor'' dedi.

Mattis, Suriye'deki şüpheli bir kimyasal saldırı sonrasında ABD’nin askeri müdahalesine ilişkin iddialar hakkında, "Suriye'nin kimyasal silahları terk etmesini sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.