Yeni Zelanda Başbakanı yakında anne olacak

Geçtiğimiz ocak ayında başbakan seçildikten 6 gün sonra hamile olduğunu öğrenen Başbakan Jacinda Ardern, görev başında doğum yapan ikinci başbakan olarak tarihe geçecek.

Yeni Zelanda'da koalisyon hükümetinin başbakanı İşçi Partili Jacinda Ardern (37), geçtiğimiz ocak ayında hamile olduğunu açıklamıştı.

Jacinda Ardern başkanlığında kurulan hükümetin daha ilk haftasında, bir basın açıklaması ile başbakanın hamile olduğunu duyurulmuştu.

Ardern, suikast sonucu öldürülen Pakistan Başbakanı Benazir Butto'dan sonra görevi başında anne olan ikinci başbakan olacak.

HÜKÜMETE SEMPATİ ARTTI

Haziran'da doğmasını beklenen ilk bebeğinin heyecanını yaşadığını belirten Ardern'in, "Başbakanım ve yakında anne olacağım, bu bir rüya gibi" ifadelerini sıkça dile getirmesi ve sempatik tavırları sonrası ülkedeki popülaritesinin arttığı da kamuoyu yoklamalarında ortaya çıktı. Ardern'in uzun süren bakanlar kurulu toplantılarında sık sık ara öğünler yediği ve taze meyve takviyesi aldığı da basına yansıyor.

İngiliz Sunday Times gazetesi pazar ekinin kapağını hamile başbakana ayırdı.

Ardern, erkek arkadaşı Clarke Gayford ile yasal doğum izinlerini de sonuna dek kullanacağını açıkladı. Yeni Zelanda'da nüfus artışını özendirmek için çalışan çiftlere 6 haftalık yasal anne/babalık izni veriliyor.

Ardern, bir söyleşide hamilelikte sabah bulantılarının bu kadar kötü olacağını tahmin etmediğini belirterek, "Kendimi zaman zaman iyi hissetmediğimi söyleyebilirim" dedi.

BEBEĞE ERKEK ARKADAŞI BAKACAK

Ardern'in erkek arkadaşı Clarke Gayford da bebeğe evde kendisinin bakacağını ve bu rolü dört gözle beklediğini söyledi. Gayford, "Beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum, oldukça heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ardern ve partneri Clarke Gayford hamilelik açıklamasını böyle yapmıştı.

Bununla birlikte durumunun çok da abartılmaması gerektiğini vurgulayan Ardern, aynı anda birden fazla iş yapan ve hem çalışıp hem çocuk sahibi olan ilk kadın olmayacağının altını çizdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI PETERS VEKALET EDECEK

ABD ve İngiliz gazeteleri modern zamanlarda batı dünyasında ,evli olmadan görevi başında anne olan başbakanın yaşadıklarının ancak bir romantik komedi filminde yaşanabileceğini de yazdı. Hatta, İngiltere başbakanı May'in Yeni Zelanda ziyaretinin yeni annenin doğum takvimine göre belirleneceğini yazdı.

​Görevi sırasında seyahatlerini Gayford ile birlikte yapacağını dile getiren Ardern, doğumun ardından altı haftalık dönemde başbakanlık görevini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'in yürüteceğini kaydetti.

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