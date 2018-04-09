Rusya: Suriye'deki askeri havaalanını İsrail vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin merkezinde yer alan T-4 ismiyle de anılan Tayfur askeri havaalanına İsrail uçaklarının Lübnan'ın hava sahasından saldırdığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Suriye'nin hava savunma sistemleri İsrail uçaklarından fırlatılan 8 füzeden 5'ini vurdu, askeri havalananına sadece 3 füze isabet etti.

'İSRAİL, T-4 HAVAALANA LÜBNAN TOPRAKLARINDAN 8 GÜDÜMLÜ FÜZE FIRLATTI'

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"9 Nisan'da (TSİ) 03.25 ila 03.53 saatleri arasında İsrail hava güçlerine ait iki F-15 uçağı Suriye'nin hava sahasına girmeden, T-4 havaalanını Lübnan topraklarından sekiz güdümlü füze fırlattı. Güdümlü füzelerden beşi Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi."

İsrail uçaklarından fırlatılan diğer üç füzeninse askeri havaalanının batı yönünde yer alan kısmına isabet ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye'deki Rus askeri danışmanların ölmediği ya da yaralanmadığını kaydedildi.