Suriye'de askeri havaalanına füze saldırısı

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

SANA "Tayfur havaalanını birden fazla füze vurdu" ifadelerini kullandı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre saldırıda, birden fazla kişi yaralandı ya da hayatını kaybetti.

Suriye televizyonu da, Humus'taki Tayfur askeri havaalanı yakınlarında yüksek seste patlamaların duyulduğunu bildirdi.

Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'daki yardım görevlileri hükümeti Cumartesi akşamı kuşatma altındaki bölgeye kimyasal silahla saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump "hayvan" ifadesini kullandığı Esad için "büyük bir bedel ödeyecek" demişti.

Ancak Amerikalı yetkililer saldırıyı Washington'ın gerçekleştirmediğini söylüyor.

Ayrıntılar gelecek...