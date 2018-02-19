Rus kozmonot Aral Gölü'nün son halini yayınladı

Kazakistan ve Özbekistan sınırında bulunan Aral Gölü, eskiden boyutları nedeniyle 'deniz' olarak adlandırılıyordu. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında 'deniz' hızla küçülmeye başladı.

Rus kozmonot Şkaplerov, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 1960'lı yıllarda dünyanın dördüncü en büyük gölü olarak gösterilen Aral'daki su seviyesinin felaket derecede düştüğünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Instagram kullanıcıları da yorumlarında gölün kurumasından dolayı üzüntülü olduklarını belirtseler de uzay fotoğrafının güzelliğine hayranlığını gizlemediler.