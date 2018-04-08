'Türkiye Avrupa'yı Türkleştirmek istiyor'

Hürriyet- Kocyas, Alman “Der Spiegel” dergisine verdiği demeçte, "Biz Türkiye’nin Avrupalılaşmasını istiyoruz. Ancak bazen Türkiye’nin Avrupa'yı Türkleştirmek istediğini görüyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Koçyas, Savurma Bakanı Panos Kammenos'un son dönemde Türkiye'ye yönelik sert açıklamaları hakkında ise Kammenos'un Türkiye'ye karşı gayriihtiyarı tepki gösterdiğini iddia etti.

Koçyaş, "Türkiye bizden daha büyük bir ülke. Ancak, bizden daha büyük sorunları, çelişileri ve güvensizlikleri var. Türkiye, Meriç’de Türk topraklarına 10 metre girdikleri içini yakalanan 2 Yunan asker konusunda, geçmişteki benzer uygulamalardan farklı davrandı. Bu iyi bir şey değil" dedi.