Zehirlenen Rus ajanı hakkında yeni iddia

İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenen Rus ajan ve kızı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz Sunday Times gazetesi, mart başında İngiltere topraklarında sinir gazıyla zehirlenip komaya girmeleri sonrası bilinçlerinin yerine geldiği söylenen eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın yeni birer kimlikle ABD’ye yerleştirilmesi hakkında görüşmeler yapıldığını iddia etti.

Sunday Times’ın haberine göre İngiliz dış istihbarat servisi MI6, ‘yeni suikast girişimlerinden korunabilmeleri için’ Skripal ve kızının ABD’ye yerleştirilmesi ihtimali hakkında Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile görüşmeler yürütüyor.

İngiliz hükümetinden bir kaynak, Skripal ve kızına yeni kimlikler verilmesinin önerileceğini belirtirken, bir diğer kaynak yerleşmeleri için Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da gündeme geldiğini kaydetti.

Fakat kaynak, ‘öldürülme ihtimallerinin düşük olması, savunulmalarının ise kolay olması nedeniyle baba ve kızın ABD’ye yerleştirilmesinin daha güçlü bir ihtimal olduğunu’ ifade etti.



'YULİYA, RUSYA’YA DÖNMEK İSTİYOR'



Bu arada Yuliya’nın yeğeni Viktoriya Skripal İngiliz basınına verdiği demeçte, Yuliya’nın Rusya’ya dönmek istediğini söyledi.

Viktoriya Skripal The Sunday Telegraph gazetesine demecinde, “Yuliya’nın burada (Moskova’da) bir köpeği, bir hayatı, işi ve bir erkek arkadaşı var” ifadelerini kullandı.

Bilincinin yerine gelmesi sonrası Yuliya’yla telefonda görüştüğünü söyleyen Viktoriya Skripal, yeğenini görmek için İngiltere’ye gitmek istemiş fakat vize başvurusu reddedilmişti.