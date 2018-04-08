Donald Trump Meksika sınırına Ulusal Muhafızları gönderiyor

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına Ulusal Muhafızlar’ı yollama kararı aldı. Teksas ve Arizona bu çağrıya uydu. Demokrat Parti kontrolündeki eyaletlerin ise nasıl bir yol izleyeceği belli değil. Amerikan kanunlarına göre son söz eyalet yönetimlerine ait.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika’dan göç akınını durdurmak üzere 4 bin Ulusal Muhafız görevlisini sınıra sevk etme kararı aldığını perşembe günü açıklamasının ardından Teksas ve Arizona eyaletleri harekete geçti. Cumhuriyetçi valilerin yönetimindeki bu iki eyalet 400 Ulusal Muhafız’ı sınıra göndereceklerini açıkladı. Teksas’tan 250 Ulusal Muhafız üyesi pazartesi gününe kadar sınıra yerleşecek. Şimdiden bazıları helikopterle taşınmaya başlandı. Arizona da 150 Ulusal Muhafız’la bu sürece önümüzdeki hafta destek verecek. New Mexico eyaletinin de Trump’ın çağrısına uyması bekleniyor. Bu üç eyaletin valileri Cumhuriyetçi Parti’den. Kaliforniya’da ise Demokrat Partili Vali Jerry Brown, Trump’ın çağrısına cevap vermiş değil. Amerikan kanunlarına göre Ulusal Muhafızların komuta ve kontrolü eyalet yönetiminde oluyor. Trump’ın Ulusal Muhafız birimlerini görevlendirmek için dayandığı kanun maddesi valilere ABD Başkanı’nın kararını reddetme hakkı tanıyor. Kaçak göçmen akınını kesmek için ABD-Meksika sınırına duvar inşa edilmesi Trump’ın seçim vaatlerindendi. Ancak duvarla ilgili planlar Kongre’ye takılmış durumda. Meksika hükümeti de bu plana şiddetle itiraz ediyor.

BUSH VE OBAMA DA YAPTI

Trump’ın başkanlık döneminde ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan kişi sayısında ciddi artış olmaya başladı. Bu yılın mart ayında yaklaşık 50 bin kişi sınır devriyesi tarafından yakalandı. Bu sayı, geçtiğimiz yılın mart ayında yakalananlardan 3 kat daha fazla. ABD’nin eski başkanları George W. Bush ve Barack Obama da Ulusal Muhafızları sınıra sevk etmişti. Bush, 2006 yılında 6 bin Ulusal Muhafız’ı, Obama da 2010’da bin 200 Ulusal Muhafız’ı sınır devriyelerine yardım etmeleri için görevlendirmişti.

BİLGİ NOTU

Ulusal Muhafızlar, ABD hükümetine bağlı yedek kuvvetlerdir. Ülkenin iç güvenliğini sağlamak, büyük çaplı toplumsal olaylara müdahale etmek ve doğal afetlerde yardım etmekle görevli olup 2003 yılından itibaren de ülke dışında görev yapabilmektedirler.

KARARA TEPKİ

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır hamlesine yayınladığı videoyla tepki gösterdi. Nieto, videoda “Meksika ile anlaşmak istiyorsanız, biz hazırız” dedi. Trump’ın açıklamalarının iç politikada olanlara öfkesinden kaynaklandığını ifade eden Meksika lideri, Trump’ın öfkesini kendilerinden çıkarmamasını söyledi. Müzakerelere açık olduklarını ama bunun karşılıklı saygı temelinde olması gerektiğini vurgulayan Nieto, “Hiçbir şey ve kimse Meksika’nın şerefinin üstünde değil” diye konuştu.