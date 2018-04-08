Macaristan genel seçim için sandık başında

Yaklaşık 9.7 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da 8 milyon seçmen, 199 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'a kadar devam edecek.

Toplam 199 sandalyeli mecliste 106 milletvekilli dar bölge sistemine göre belirleniyor. Dar bölge sisteminde, ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili oluyor.



Geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirlenecek. Seçmenler, 23 parti ve bağımsız adaylar arasından tercihte bulunabiliyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre, halihazırda hükümette bulunan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonunun yaklaşık yüzde 45 oyla ilk sırayı alacağı tahmin ediliyor.

2014 yılındaki seçimleri üçüncü sırada bitiren, milliyetçi Jobbik Partisi'nin ise yüzde 20 civarında oy alarak ana muhalefet partisi olması bekleniyor.

Ana muhalefette bulunan Sosyalist Parti'nin (MSZP) seçimleri yaklaşık yüzde 15 oy ile üçüncü, Demokratik Koalisyonu'nun (DK) yüzde 8 ile dördüncü, Yeşiller Partisi'nin ise yüzde 7 ile beşinci sırada bitirmesi öngörülüyor.

Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede 5 parti ve ittifakın meclise girmesi bekleniyor.