CNN gizli görüşmeyi duyurdu

CNN International, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladıkları tarihi görüşmenin öncesinde iki ülkenin istihbaratının gizlice bir araya geldiğini duyurdu.

Uluslararası televizyon kanalı, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan CIA Direktörü Mike Pompeo ile ekibinin Kuzey Koreli istihbaratçılar ile iletişim kurduğunu, Amerikan ve Kuzey Koreli istihbaratçıların üçüncü bir ülkede defalarca görüştüklerini tüm dünyaya duyurdu.

2017 yılında gerçekleştirdiği füze testleriyle tüm dünyanın tepkisini çeken Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki atışmaları, bu ay içinde tatlıya bağlanarak, Güney Kore'nin de aracı olmasıyla iki lider bir araya gelebilecekleri tarihi görüşmenin sinyalini vermişti.