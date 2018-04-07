(DHA) – ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin verilerine göre Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Merkezin verilerine göre TSİ 07:48'de meydana gelen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü.
7 Nisan 2018 11:08
Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.
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