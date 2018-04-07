Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

(DHA) – ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin verilerine göre Papua Yeni Gine’de 6.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Merkezin verilerine göre TSİ 07:48'de meydana gelen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü.