Sirenler çaldı, 'Rusya'yla savaş çıktı' sandılar

Siren saat 23.50 sularında çalmaya başladı. Sirenin yaklaşık 15 dakika çaldığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre birçok kent sakininin siren sesini duyunca ‘doğu komşularını düşünmeye’ başladığı aktarıldı.

İHBAR YAĞDI

Polis memuru Jan-Oleg Schelberg, “Elbette bazıları en kötüsünü bekliyordu, misal savaşın çıktığını düşünüyordu” dedi. Tedirgin vatandaşlardan çok sayıda ihbar aldıklarını söyleyen Schelberg, sivil savunma güçlerini aradıklarını ama sirenin neden çaldığı bilgisini alamadıklarını anlattı.

NRK’nın haberine göre, Vadsø’da birkaç sirenin bulunduğunu ve sadece birinin çaldığını aktardı.