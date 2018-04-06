İsrail askerleri ateş açtı; 5 Filistinli hayatını kaybetti

Geçen hafta, 1976’da, topraklarına el konmasını protesto eden 6 Filistinlinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıl dönümü olan ‘Toprak Günü’nde başlayan olaylarda, toplam 24 kişi hayatını kaybetmiş oldu.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğu sınırında 5 Filistinlinin öldüğünü belirtildi. Ayrıca aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 250 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında eylemler düzenliyor. Göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahalede bulunan İsrail askerleri, yer yer gerçek mermi de kullanıyor.

Ne olmuştu?

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ çağrısına katılmak için halk geçen hafta cuma sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti. Eylemlerin, 6 hafta sürmesi planlanıyor.