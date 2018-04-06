Karlov suikastı soruşturmasında tutuklama

Rus büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikastla ilgili soruşturmada gözaltına alınan eski BTK çalışanı Ş.S., adliye çıkarıldı. Susma hakkını kullandığı belirtilen Ş.S., tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın “FETÖ abisi” olduğu öne sürülen Ş.S., 5 Nisan’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S., Ankara Adliyesi’ne götürüldü.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan Ş.S.’nin, susma hakkını kullandığı öğrenildi. Tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Ş.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.