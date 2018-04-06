İşte Almanların en çok güvendiği ülke

Almanların en çok Fransa’ya güvendikleri belirlendi.

BERLİN (ANKA) – Fransa’ya güvenen Almanların oranı yüzde 92’ye ulaşıyor. Buna karşın Türkiye’ye olan güvenin çok düşük düzeyde kaldığı bildiriliyor.

Almanya’da gerçekleştirilen son DeutschlandTrend kamuoyu araştırmasına katılan binden fazla kişinin çok büyük bir kısmı, uluslararası ilişkilere gelince Almanya’nın çıkarlarına uygun ortak olarak sadece Fransa’ya güvenebileceklerini düşünüyorlar.

Fransa’ya güvenenlerin oranı yüzde 92 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşirken Rusya’ya olan güveni, yüzde 26 olarak belirlendi. Almanların yüzde 28’si ABD’ye güveniyor. Bu arada, Türkiye’ye güvendiklerini belirten katılımcıların oranının yüzde 5’te kaldığı bildiriliyor.

Ancak DW İngilizce tarafından yansıtılan ankete göre, Türkiye’ye olan güven önceki araştırmaya göre 2 puan artı. Rusya’ya güvendiklerini söyleyenlerin oranı ise 2 puan azalırken ABD’ye olan güvende üç puan bir artış oldu. Fransa’ya güvenenlerin oranı da 1 puan geriledi.