Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu ve 24 yıl hapse mahkum edildi.
6 Nisan 2018 10:06
Park Geun-hye hakkında karar verildi!
Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunan eski Güney Kore lideri Park'ın cezası belli oldu
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