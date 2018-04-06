Cinsel ilişki sırasında boğmuştu! Cezası belli oldu

Geçtiğimiz yıl 3 Kasım'da yaşanan olay şöyle gelişti. Birbirlerinden ayrı olarak eğlenen ve yüksek derece alkol alan 32 yaşındaki Mark Bruce ve yine çok alkollü olduğu gerekçesiyle arkadaşlarıyla eğlendiği gece kulübünden atılan 20 yaşındaki Chloe Miazek tesadüfen bir otobüs durağında karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra Bruce'un evine gitmek için duraktan ayrıldı.

TESLİM OLDU

32 yaşındaki adamın dairesinde yaşanan cinsel ilişki sırasında Bruce, Miazek'i boğarak öldürdü. Bruce olayın ardından en yakın karakola giderek teslim oldu.