Trump açıkladı: 2 bin ile 4 bin arasında asker lazım

ABD Başkanı Donald Trump orduya, Meksika sınırına Ulusal Muhafızların yedek birliklerini konuşlandırma emrini vermişti. Trump'ın Meksika sınırına konuşlandıracağı asker sayısının 2 bin ile 4 bin arasında olacağı açıklandı.

Trump, Air Force One uçağındaki açıklamasında, Meksika sınırı için düşündüğü asker sayısına ilişkin ilk düşüncesini paylaştı ve yönetiminin bunun maliyeti konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Orduya bağlı Ulusal Muhafızlar, genelde ülke içindeki acil durumlarda eyalet valisi ya da ABD Başkanı'nın emriyle devreye sokuluyor. Ancak Afganistan ve Irak'a konuşlandırıldıkları da olmuştu. 1636 yılında kurulan Ulusal Muhafızlarda yaklaşık 350 bin kişi görev yapıyor.

Trump, kendinden önceki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama'nın da sınırı korumak için Ulusal Muhafızlardan destek aldığını hatırlatıp durumun yeniden 'kriz noktasına' ulaştığını savunmuştu.