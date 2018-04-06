6 Nisan 2018 00:06

Ermenistan: Dikkatle izliyoruz

Ermenistan: Dikkatle izliyoruz
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Erivan'ın Türk-Rus ilişkilerinin gelişimini dikkatle izlediğini söyledi.
+ A -

Paylaş

SPUTNİK - Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, "Her ülke ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Şu aşamada Rusya ve Türkiye'nin çıkarları bazı konularda örtüşüyor" dedi.

Uluslararası ilişkilerde inişlerin ve çıkışların yaşandığı dönemler olduğunu da kaydeden Koçaryan, Ermenistan'ın bunları izlediğini ve çıkarımlarda bulunduğunu ifade etti.

Geçen ay Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Türkiye ile 2009 yılında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi protokollerinin iptal edildiğini Ankara'ya resmen bildirdiklerini açıklamıştı.

 

Dünya