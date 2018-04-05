Erdoğan'ı protesto edenlere saldıran 2 Türk hakkında karar

Washington’da, Erdoğan’ın korumalarıyla birlikte protestoculara saldıran 2 Türk vatandaşı, Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım’a 12 ay hapis cezası verildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'taki ABD ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutu önünde protesto edilmiş, Cumhurbaşkanlığı korumaları ve Erdoğan destekçisi bir grup protestoculara saldırmıştı. Saldırı nedeniyle açılan davanın iki tutuklu sanığı Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım, suçlarını kabul etmişti. Sanıklar ABD'de ağır ceza gerektiren nitelikte şiddet suçu işlemeye teşebbüsle suçlanıyordu.