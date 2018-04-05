IŞİD'den Bağdadi'ye bağlılık yemini!

IŞİD üyeleri sosyal medya grupları üzerinden yaptıkları açıklamada, "Kafirleri kızdırmak ve korkutmak için inananların komutanı ve Müslümanların halifesi mücahit şeyh Ebubekir Bağdadi el Hüseyini el Kureyşi'ye sadakat yeminimizi tekrarlıyoruz" dediler.

IŞİD militanları, bombalama, pusu ve suikastlar gibi eylemlerini bu iki ülkede olduğu gibi Libya'da da sürdürüyor. Bağdadi'nin, 2014 yılında Irak ve Suriye'de ilan ettiği 'hilafetin' Irak'ta Musul ve Suriye'de Rakka kentlerinin düşmesinin ardından dağılması sonrası nereye gittiği bilinmiyor.

Iraklı Bağdadi'nin hayatta olup olmadığı konusunda da çelişkili haberler alınmıştı. IŞİD konusunda Irak dahil birden fazla ülkeye danışmanlık yapan Hişam el Haşimi adlı yetkili, IŞİD'in son açıklamasının Irak ordusunun Musul'u, Kürt ve Arap milislerin de Rakka'yı ele geçirmesinden bu yana Bağdadi'ye yapılan ilk bilinen sadakat yemini olduğunu söyledi.

Haşimi Reuters'e yaptığı açıklamada Bağdadi'nin Suriye-Irak sınırındaki geniş çöllük bölgede saklandığını düşündüğünü de belirtti.

ABD hava saldırılarında aralarında örgütün 'savaş bakanı' olarak anılan Abu Ömer el Şişani, 'Irak emiri' olarak anılan Ebu Müslim el Türkmeni, örgüt sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani ve örgütün 'Suriye emiri' olarak anılan Ebu Ali el Anbari'nin öldürüldüğü açıklanmıştı.