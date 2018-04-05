Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması

Suriye’de bulunma amaçlarının IŞİD’i bitirmek olduğunu vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ülkesinin Suriye’den çekilmesi süreciyle ilgili olarak, “Bu amacı gerçekleştirme yolunda çok ciddi ilerleme kaydettik. Dolayısıyla artık orada askerlerimizin olmasına gerek yok. Şimdi amaç yerel güçlere geçiş süreci olacak.” dedi.

Beyaz Saray’daki basın brifinginde, ABD’nin Suriye’den çekilmesine ilişkin bir takvimi Başkan Donald Trump’ın kamuoyuna ilan etmesinin beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Sözcü Sanders, bu sürecin kendi akışı içinde devam ettiğini ve zamanı geldikçe açıklamaların yapıldığını söyledi.