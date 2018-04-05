‘Türkiye’nin yeri Atlantik İttifakı’

Büyükelçi Martin Erdmann, dün İstanbul’da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Erdmann, Türkiye ile Almanya’nın ikili ilişkilerinin ‘iyi durumda’ olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerine dair özetle şu mesajları verdi:

OLUMLU HAVA SÜRECEK

- “Yeni Alman hükümeti henüz Türkiye politikasını detaylandırmadı ama olumlu hava sürecektir. Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu konusunda Alman hükümetinden pek bir şey duymadınız. Türkiye, Suriye’den gelen terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Afrin’in ele geçirilmesinin de teröre karşı harekatın bir parçası olabileceğini değerlendiriyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğüne halel getirilmemeli. Türk Askeri’nin Suriye’deki varlığı geçici olmalı.

- Almanya olarak Türkiye- AB görüşmelerinin kesilmesini istemiyoruz. Defacto donmuş olan bu görüşmelerin sürmesi gerekiyor, bu ilişki sayesinde Türkiye’nin çağdaşlaşması, AB müktesebatını alması mümkün olacak.

- 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü, 16 Temmuz’da Almanya Şansölyesi Merkel darbe girişimini kınadı ve Türk Hükümeti’ne desteğini açıkladı. Ben eşimle birlikte 15 Temmuz gecesi Ankara’daydım. Neler yaşandığını biliyorum. Bu durum Türkiyeyi sarstı, biz de bunu paylaştık. Her kim bundan sorumluysa, en sert şekilde cezalandırılmalı.(hürriyet)