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5 Nisan 2018 00:30
Beyaz Saray'dan flaş Suriye açıklaması
ABD'den Suriye ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, artık Suriye'de askerlerinin olmasına gerek olmadığını söyledi.
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