5 Nisan 2018 00:30

Beyaz Saray'dan flaş Suriye açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Suriye açıklaması
ABD'den Suriye ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, artık Suriye'de askerlerinin olmasına gerek olmadığını söyledi.
+ A -

Paylaş

Ayrıntılar geliyor...

 

Dünya