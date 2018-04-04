YouTube saldırganı: Türkçe videoları var, Tarkan hayranı

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdikten sonra intihar eden saldırgan, saldırı öncesinde Youtube'un kendisine ayrımcılık uyguladığını iddia etmiş.

39 yaşındaki İranlı YouTuber Nasim Najafi Aghdam, kanalındaki videolar filtrelendiği için YouTube'un ABD'deki genel merkezine silahlı saldırı düzenledi. 3 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden saldırgan, Megastar Tarkan hayranı çıktı. Aghdam, hazırladığı video klipte Tarkan'ın şarkı sözlerinden yola çıkarak onunla Azerice konuşuyor ve hayranlığını dile getiriyor.

ABD polisi YouTube’a düzenleyen saldırganın kimliğini Nasim Najafi Aghdam olarak açıkladı. 39 yaşındaki Azeri kökenli İran vatandaşı Aghdam, YouTube'a Türkçe içerik de üretiyordu.

San Diego’da yaşayan Aghdam, biri halen kritik durumda olan üç kişiyi silahla yaraladıktan sonra intihar etmişti.

Aghdam, kişisel internet sitesinde sosyal paylaşım platformu YouTube’u videolarını filtreleyerek görülme sayısını artırmasını engellediğini iddia etmiş ve tanınmış “YouTuber” Casey Neistat’ın YouTube’un konu ile ilgili bir videosunu paylaşmıştı.

Youtube saldırganın kimliği belli oldu

Yayınladığı videolardan birinde, YouTube tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını ve filtrelendiğini belirten Aghdam, eski videolarının izlenme sayısının oldukça yüksek olduğunu ancak filtrelenme sonrasında hiç görüntülenemediğinden yakındı.

BABASI: KIZGINDI

Aghdam’ın ailesiyle görüşen Mercury News gazetesinde yer alan habere göre, Aghdam’ın babası, kızının Youtube’a videoları filtrelendiği için bir süredir kızgın olduğunu söyledi.