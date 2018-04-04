ABD'den flaş Suriye kararı!

Beyaz Saray, Suriye'deki ABD askerlerinin geleceği konusunda bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın ABD askerlerinin Suriye'de bir süre daha kalması konusunda fikir birliğine vardığı, ancak Suriye'de uzun vadeli askeri mevcudiyetten yana olmadığını açıkladığı aktarıldı.

Reuters'ın haberine göre, Trump IŞİD'in Suriye'de tamamen temizlenmesi konusunu 'garantiye almak' istiyor.

Bilgi veren üst düzey ABD'li yetkili, Trump'ın bölgedeki diğer ülkelerin Suriye'de istikrarın sağlanması için çabalarını artırmasını talep ettiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, kısa süre önce 'Suriye'den çekilmek istiyorum, askerlerimizin eve dönmesini istiyorum. Savunma Bakanı ile konuşacağım. Suriye'de bulunmamız büyük külfet' açıklamasında bulunmuştu.