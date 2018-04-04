Rus yetkili açıkladı! İstihbarat Türkiye'den

Nerdun HACIOĞLU - HÜRRİYET - Rusya Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksander Bortnikov, Türkiye’deki meslektaşlarının verdiği istihbarat sayesinde Rusya’da ciddi bir terör saldırısının önlendiğini duyurdu.

Moskova’da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan FSB Başkanı Bortnikov, “Günümüzde Rusya ile Batı ve özellikle ABD ile aramızdaki ilişkilerin ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Buna rağmen istihbarat servisleri arasındaki terörle mücadele işbirliği övgüye layık. Yeni yıldan hemen önce Amerikan tarafının verdiği bilgiler sayesinde Rusya’nın St. Petersburg şehrinde eylem hazırlayan terörist yakalandı. İkinci işbirliği örneği ise Türk meslektaşlarımızla. Onlardan aldığımız bilgiler sayesinde Rusya’da çok sayıda masum insanın canına kıyacak saldırı önlendi” dedi.

Türkiye’den Rus tarafına iletilen terör saldırısı istihbaratının içeriği hakkında detaya girmeyen Bortnikov, “Geçtiğimiz yıl dünya çapında bin 600 terörist saldırısı düzenlenmiştir. Rusya’da 25 terör eyleminin önüne geçilmiştir. 4 saldırı ise önlenemedi. Rusya ve dünya çapındaki terör eylemlerinin yarısı ise yakından tanıdığımız DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı” dedi.