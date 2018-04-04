4 Nisan 2018 10:01

ABD'de askeri helikopter düştü!

ABD'de askeri helikopter düştü!
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde eğitim uçuşuna çıkan bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 4 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
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