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4 Nisan 2018 10:01
ABD'de askeri helikopter düştü!
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde eğitim uçuşuna çıkan bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 4 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
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