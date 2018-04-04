Youtube saldırganın kimliği belli oldu

Ünlü görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden ve şüpheli kişi olduğu bildirilen kadının kimliği belirlendi.

İki güvenlik yetkilisi tarafından Nasim Aghdam’ın saldırı sırasında herhangi bir kimlik taşımadığı ve YouTube’da herhangi bir kişi ile bağlantısının olmadığını açıkladı. Aghdam’ın web sitesinde birçok ünlü youtuber olarak bilinen içerik oluşturucunun videosu da yer alıyor. Sitede yer alan videolarda YouTube’un kullanıcıların reklam gelirlerinden faydalanmasını sağlayan sistemi 20 Şubat’ta değiştirmesi ve binden az takipçisi olan ve 4 bin saatin altında seyredilen videolardan reklam ödemelerini çekmesi eleştiriliyor.

SALDIRGAN KADININ SİTESİNDE DİKKAT ÇEKEN YAZI

Aghdam’ın ana İngilizce kanalının 15 bin takipçisi olmasına rağmen görüldüğü kadarı ile birçok videosu reklam geliri için yeterli kıstasa ulaşmıyor. Aghdam’ın web sitesinde yer alan yazısında “Dikkat! Diktatörler her ülkede var fakat farklı taktiklerle. Sadece kısa sürede elde edilecek kişisel karlarla ilgileniyorlar ve bu amaca ulaşmak için basit insanları kandırıyor, gerçekleri saklıyor, bilimi çarpıtıyor ve halk akıl ve beden sağlığı dahil her şeyi riske atıyor. Özgürlük adına insanları programlanmış robotlara dönüştürüyor” ifadeleri dikkat çekti.

SALDIRIYI MADDİ SIKINTIDAN DOLAYI GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Aghdam’ın sitesinde Adolf Hitler’in “Yalanı büyük yapın, basit yapın, sürekli söyleyin ve sonunda herkes inanır” sözünün de yer aldığı görüldü. Bütün bu bilgilerin ışığında yetkililer Aghdam’ın saldırısının parasal sebeplerden gerçekleştiğini belirtiyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, şüpheli kadının 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam olduğu bildirildi. CNBC'nin yetkililere dayandırdığı haberinde, Aghdam'ın saldırıda 9 milimetrelik bir tabanca kullandığı, olayın terör kaynaklı olmadığına inanıldığı kaydedildi.

NBC Bay Area yerel kanalına göre, Aghdam'ın Ocak 2017'de kendi YouTube kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendi Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtildi.

İZLENMELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANMIŞ

Filtrelemenin ardından Aghdam'ın kanalının izlenme sayısında düşüş görüldüğünü iddia ettiğine yer verilen haberde, Şubat 2017'de Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda Nasim Najafi Aghdam'ın "YouTube'da eşit büyüme fırsatı yok." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, dün YouTube'un ana merkezinin otoparkından çekilen aracın Aghdam'a ait olduğu, 2014'te YouTube üzerinden yaptığı bir paylaşımda Aghdam'ın "Et, cinayettir." yazan aracının vejetaryen karşıtı kişiler tarafından tahrip edildiğini söylediğine yer verildi.