Putin, o soruları böyle geçiştirdi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü. Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

İki liderin düzenlediği ortak basın toplasında soru-cevap bölümünde Haber Türk muhabiri Mahmut Gürer, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya PYD'yi, YPG'yi Suriye'nin geleceğinde nasıl konumlandırıyor. Ve Türkiye'nin ilerliyen süreçteki Münbiç operasyonuna bakışı nedir? Ki Cumhurbaşkanımız da bu konuyu sık sık gündeme getiriyor.' sorusunu sordu.

Rus lider Putin, bu soru geçiştirerek, "Suriye krizinin çözümüne ilgi gösteren ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Önceliğimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini garanti altına almak, oradaki terör yuvalarını dağıtmaktır. Türkiye ile de bu çerçevede işbirliğini sürdüreceğiz. Kürt halkı, Suriye'nin geleceğinde yer alma hakkına sahip. Bu konudaki nihai karar Suriye halkına ait.

Kürt halkının çokuluslu Suriye'nin bir parçası olduğu düşüncesindeyiz. Kürtler, tüm siyasi süreçlerde yer alma, Suriye'nin geleceğinde kendilerine yer bulma hakkına sahip. Ancak bu konudaki tüm süreçler ilgili tüm tarafların azami koordinasyonuyla yürütülmeli. Eğer bu sağlanmazsa, sonuç alınamaz. Bu doğrultudaki siyasi süreçte kimlerin yer alacağına ve her halkın Suriye'nin geleceğine nasıl bir yere sahip olacağına Suriye halkı bizzat karar verecek." yanıtını verdi.(cumhuriyet)