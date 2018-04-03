Trump yineledi: Suriye'den çıkmak...

DHA - Estonya, Litvanya ve Letonya'dan oluşan Baltık ülkeleri liderleri ile ortak basın toplantısında konuşan Trump, "Suriye'den çıkmak istiyorum. Askerlerimizi yurtlarına geri getirmek istiyorum. Ulusumuzu yeniden yapılandırmak istiyorum. Ortadoğu'ya son 7 yıl içinde 7 trilyon para harcadık, karşılığında hiç bir şey almadık" diye konuştu.

Trump, ABD- Meksika sınırına çekmeyi planladığı duvar inşası tamamlanıncaya kadar, kaçak giriş-çıkışlar ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için sınır güvenliğini ordunun sağlayacağını da söyledi.