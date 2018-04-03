Rus general: Son dünya savaşı olabilir

Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere’de zehirlenmesiyle ilgili olarak Putin ve Batı arasında artan gerilime dikkat çeken Buzhinskiy, Dünya’nın ‘insanlık tarihindeki son Dünya Savaşı’nın’eşiğinde olduğunu belirtti.

Eski Rus General Evgeny Buzhinskiy, İngiltere ve Rusya arasında yaşanan son diplomatik krizin ‘Soğuk Savaş’tan daha kötü olduğunu’ belirtti. “Soğuk Savaş’tan daha kötü olan şey sıcak savaştır ve bu insanlık tarihindeki son savaş olabilir” diyen Buzhinskiy, ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) Rusya’yı köşeye sıkıştırmakla suçladı. Eski Rus General, bu durumu ‘çok tehlikeli’ diye niteledi.

Rus eski ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal, 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentindeki bir bankta bulundu ve Londra ikilinin Sovyet yapımı olduğunu iddia ettiği sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürdü. İkilinin durumu ciddiyetini korurken, Yulia’nın iyileşme gösterdiği iddia edilmişti. İngiltere, saldırının arkasında Rusya’nın olduğuna dair bulgulara ulaştıklarını belirtirken, Rusya bu iddiaları keskin bir dille reddediyor ve konuyla ilgili olarak İngiliz istihbaratını suçluyor.

Tam 41 yıl Rus ordusuna hizmet eden ve 2009 yılında emekli olan Buzhinskiy, ajan krizinin ardından ABD ve AB’nin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin tehlikeli sonuçlarına dikkat çekti. BBC Radio 4’ten Nick Robinson’un sorularını yanıtlayan Buzhinskiy, “Skripal meselesi savaşa yol açar mı” şeklindeki bir soruya, “Skripal’in zehirlenmesi değil ancak Rusya’ya yapılan baskı yol açabilir” cevabını verdi.