3 Nisan 2018 19:50

Ruhani Türkiye'ye geldi

Ruhani Türkiye'ye geldi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Ruhani’yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli karşıladı.
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 19.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ruhani'yi, havalimanında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak "Suriye" konulu üçlü zirvede bir araya gelecek.

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