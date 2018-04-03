3 Nisan 2018 19:36

Putin'den flaş S-400 açıklaması!

Putin'den flaş S-400 açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreniyle karşılamış, iki lider Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katılmıştı.

İki lider Beştepe'de bir görüşme yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme sona erdi. Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti.

Putin, " Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Mosova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi.

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