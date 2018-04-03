Yunanistan bir ismi daha iade etmedi!

Yunanistan bir DHKP-C'liyi daha iade etmeyi reddetti!

YORGA KİRBAKİ - HÜRRİYET - Yunanistan mahkemesi DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmemesini kararlaştırdı.

Atina’dan 350 kilometre kilometre mesafedeki Larisa şehrinde, İstinaf Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 9 gün önce yakalanan terör örgütü 9 DHKP-C üyesinden Ali Ercan Gökoğlu’nun da Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırdı.

Böylece, Türkiye’nin iadelerini istediği, ancak Yunan Mahkemeleri’nin iadelerini reddetikleri DHKP-C’li terörist sayısı 5’e çıktı.

Yunan Mahkemeleri daha önce, Türkiye’nin Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer ve Mehmet Biber ile ilgili iade taleplerini reddetmişlerdi.

Yunan Polisi, geçen 28 Kasım’da 3 ayrı hücreevinde yaptığı baskınlarda 9 DHKP-C’li terrorist yakalamıştı. Bu baskınlarda bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve sahte seyahat belgeleri ele geçirilmişti.

Halen tutuklu bulunan 9 DHKP-C’li, Yunanistan’da işledikleri suçlar için ayrıca yargılanacaklar.