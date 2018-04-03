ABD'den Karlov suikastı açıklaması

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikasti soruşturması bağlamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fethullah Gülen'le ilgili kararın, Türkiye'den gelebilecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini bildirdi.

Rus basınında yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, konuyla ilgili sürece dair değerlendirmede bulundu.

'İADEYLE İLGİLİ KARAR, GEREKÇELERE VE ABD YASALARINA GÖRE VERİLECEKTİR'

Sözcü Oxman, açıklamasında, "Bu konu bağlamında Türk hükümetinin temin edebileceği tüm materyalleri inceleyeceğiz; (Gülen'in) iadesiyle ilgili herhangi bir karar bu bağlamda gerçeklere ve ilgili ABD yasalarına göre verilecektir" ifadesini kullandı ve daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Gülen ile cinayetin faili Mevlüt Mert Altıntaş'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Murat Tokay ve Temel Alsancak hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Gülen'in de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve 'tasarlayarak insan öldürmek" suçlarından yokluğunda dün tutuklama kararı çıkarmıştı.