Salih Müslim hakkında flaş iddia!

Türkiye'nin iadesini istediği Müslim'in, Fransız protokolünün uyarısıyla liste dışı kaldığı belirtildi.

Çekya'nın başkenti Prag'da Şubat ayı sonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in, geçen hafta Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen heyette yer almasının planlandığı ancak görüşmeye 3 saat kala heyetten çıkarıldığı öne sürüldü.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Macron ile görüşmek üzere heyetle Paris'e giden Müslim, Türkiye'nin uluslararası arananlar listesinde yer alıyordu. Fransız protokol yetkililerinin son andaki uyarısı üzerine Elysee Sarayı'ndaki Ortadoğu masası yetkilileri ve iç güvenlik danışmanları Müslim'in adını listeden çıkardı. Müslim ve heyetin gelişmeye tepki gösterdiği ancak buna rağmen görüşmeyi iptal etmedikleri öğrenildi.

Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşan görüşme sonrasında Fransa'nın Membiç ve YPG'ye askeri destek sunacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Habertürk'e bilgi veren Fransız yetkililer ise "Bölgede IŞİD karşıtı koalisyon dışında başka bir askeri operasyonun öngörülmediğini', Fransa'nın bölgedeki tek amacının 'arabuluculuk rolü' olacağını, bunun ötesine gidilmesinin ise planlanmadığını ifade etti.

Öte yandan Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşan Fransa'dan Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrol altında tuttuğu bölgeye nisan ayının ikinci haftasında bir de heyet gideceği öğrenildi.

Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte 5-6 kişilik heyetin parlamenterler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşacağı öne sürülüyor.