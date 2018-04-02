Çin: Hong Kong'un bağımsızlığına izin verilemez

Çin Uluslararası Radyosu - Çin merkez hükümetinin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki temsilciliğinden bir sorumlu, Dai Yaoting dahil bir avuç kişinin Taiwan adasında Hong Kong'un bağımsızlığı yönünde ifadeler kullanmasının "Bir ülke iki sistem"e ciddi bir meydan okuma olduğuna değinerek, bu kişileri sert dille kınadı. Sorumlu, merkezi hükümetin, Hong Kong yerel yönetiminin yasalara uygun olarak dış güçlerden destek alan bu kişilere darbe indirmesini kararlılıkla desteklediğini açıkladı.

Hong Kong Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden Doçent Dai Yaoting, Taiwan adasında "Taiwan bağımsızlığı"nı konu alan bir toplantıda Hong Kong'un bağımsızlığı yönünde kışkırtıcı görüşler ortaya koydu. Bu gelişmelere karşı, Çin merkez hükümetinin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki temsilciliğinden bir sorumlu basına verdiği demeçte, Dai Yaoting'in son söylemiyle merkezi işgal et kampanyasında ve Hong Kong'un anavatandan ayrılması yönünde yeni bir adım atmış olduğuna dikkat çekti. Dai Yaoting'in ifadelerinin anavatanın bölünmesini hedeflediğine ve Çin anayasası dahil yasaları açık bir şekilde ihlal ettiğine işaret eden sorumlu, bu ifadelerin ayrıca Çin egemenliğiyle güvenliğini zedelediğini, "bir ülke iki sistem"e ciddi bir meydan okuma teşkil ettiğini belirtti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi makamlarının Dai Yaoting'in açıklamalarını sert dille kınadığına dikkat çeken sorumlu, Hong Kong'da çeşitli çevrelerden temsilcilerin de Dai Yaoting'in ifadelerine yönelik tepki göstermek için basına demeç verme, gazetelerde makale yazma ve protesto gibi çeşitli yollara başvurduğunu söyledi.

Sorumlu, Hong Kong'un bağımsızlığı eylemlerinin yasaları ciddi şekilde çiğnediğini anımsatarak, bunun Çin'de ve hatta tüm dünyadaki varoluş imkanının sıfır olduğuna, Hong Konglular dahil tüm Çin halkının buna kararlılıkla karşı çıktığını kaydetti.