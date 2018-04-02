2 Nisan 2018 21:07

ABD sürpriz teklifi kabul etti

ABD sürpriz teklifi kabul etti
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders açıkladı.
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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakında yapılması muhtemel görüşme yerleri arasında Beyaz Saray'ın da olduğunu belirtti.

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