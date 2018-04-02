Erdoğan'ın kamuflajlı ziyareti Yunan basınında

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuflaj giyerek sınır birliklerini ziyaret etmesi Yunan basınında geniş yer buldu.

15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan darbeci FETÖ'cüleri iade etmeyen Yunanistan Türkiye'yi yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytindalı Harekatına katılan askerlere moral ziyaretinden çekilmiş fotoğraflar bugün pek çok gazetenin ilk sayfasında yer aldı.

"Türkiye, Yunanistan'ı 3 koldan tahrik ediyor" manşetiyle çıkan Ta Nea Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafını kullandığı haberde; Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması, Kardak'ta yaşananlar ve Başbakan Yıldırım'ın "Ege'de korsan hayatlar kurmak isteyenler 1922'yi hatırlasın" sözlerinin tahrik olduğunu savundu.