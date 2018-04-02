2 Nisan 2018 17:25

Winnie Mandela hayatını kaybetti

Winnie Mandela hayatını kaybetti
Güney Afrika'da ırkçılığa karşı hareket aktivisti ve Nelson Mandela'nın eşi Winnie Mandela, Johannesburg'daki bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.
+ A -

Paylaş

Ölüm haberini, Mandela'nın kişisel asistanı Zodwa Zwane de doğruladı. Zwane, ailenin konuyla ilgili günün ilerleyen saatlerinde açıklama yapacağını duyurdu.

Çok Okunanlar

Dünya