Petersburg’da ABD bayrağı indirildi

Britanya’nın eski Rus çifte ajan ve kızına saldırı düzenlemekle suçladığı Rusya’ya karşı dayanışma çağrısının ardından ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomatlar dün Moskova’ya ulaştı.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın Britanya’nın Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesinin arından ABD tarafından sınır dışı edilen 60 Rus diplomat ve ailelerini taşıyan iki uçak, dün Moskova’ya ulaştı. Diğer yandan ABD’nin sınır dışı yaptırımına ek olarak kapatma kararı aldığı St Petersburg’daki Başkonsolosluk binasından da Amerikan bayrağı söküldü.