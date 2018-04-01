Avrupa ülkesinde başörtü tartışması

Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması gerektiğini söyledi.

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı HeinzChristanStrache, kız çocukların gelişimi ve uyumu için başörtüsünün ilkokul ve kreşlerde yasaklanması gerektiğini söyledi. Strache, ulusal yayın yapan Kronen gazetesine verdiği röportajda, ilkokula başlama koşulu olarak Almanca yeterliliğinin yanı sıra anaokulu ve ilkokulda başörtüsünün yasaklanmasının, uyum için atılması gereken ikinci önemli adım olduğunu belirtti.

“BAŞÖRTÜSÜ AYRIŞTIRICI VE UYUMA ENGEL OLUYOR”

Sputnik’in haberine göre kız çocuklarının özgür gelişimleri ve uyumu için 10 yaşına kadar korunması gerektiğini belirten Strache, “Kreş ve ilkokullarda başörtüsünün yeri yok” ifadesini kullandı. Strache, başörtüsünün ayrıştırıcı ve uyuma engel olduğunu savunarak, ülke genelinde kreş ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Başörtüsünü, “siyasal İslam'ın simgesi”olarak tanımlayanStrache, buna engel olabilmek için çocukların erken yaşta bu duruma karşı eğitilmesi gerektiğini ifade etti.