Fransız medyası: Ankara ile Paris arasında tansiyon alevlendi

Türkiye ile Fransa arasında YPG ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) konusunda yaşanan sıkıntılar, Fransız medyasının haber ve yorumlarına konu olmaya devam ediyor.

PARİS (ANKA) - France24, Ankara ile Paris arasında “tansyon alevlendi” yorumunu yapıyor ve Macron’un Türkiye konusunda bir “çizgiyi geçtiği” yönündeki görüşleri aktarıyor.

France24, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un halen bir Türk askeri operasyonunun hedefi olan Suriye’deki Kürtlere destek ifade etmesinin ardından Ankara ile Paris arasında tansiyon alevlendi” sözleriyle girdiği analizinde şöyle devam ediyor:

“Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir terör örgütü olarak değerlendirdiği YPG ile savaştığı bir sırada Fransa’nın, Kürt YPG milisin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek vermesi, Ankara’yı kızdırdı.”

Macron’un ise Fransa içinde Türkiye’nin YPG’ye yönelik operasyona takındığı tavrı nedeniyle eleştirildiğine, rakiplerinin Macron'un Kürtleri terkettiğini söylediklerine dikkat çeken France24, Türkiye’nin Macron’un bir SDG heyetiyle görüşmesinden sonra gelen açıklamalarada değindiği haberinde gazeteci ve yazar Olivier Piot ile yapılan mülakata da yer verdi.

Olivier Piot da, “Fransa neden Suriye’deki Kürtlere destek vererek Türkiye’yi provoke etme riskine girsin?" yönündeki soruyu yanıtlarken Fransa’nın ABD Başkanı Donald Trump’un açıklamalarından ABD’nin “bölgeden ayrılmak üzere olduğunun farkına varmaya başladığını” belirtti.

Fransa’nın Suriye’deki Kürtlere “yanlarında olacağı yönünde güçlü ancak pek net olmayan bir mesaj göndermeye karar verdiğini “ ancak bu desteğin nasıl yapılacağının ise belli olmadığını söyleyen Piot, şimdiye kadar kaygı dile getiren ve Türkiye’ye “uyarılar” yapan Fransa’nın artık “Türkiye ile ilişkisinde bir çizgiyi geçtiğini” savundu.

Bu çerçevede Macron’un Türkleri “Menbiç kentine girmelerine karşı uyarıyor” iddiasını da öne süren Piot, Fransızların “askeri bir angajmanla karşı karşıya kalabileceklerini” öne sürdü. Uzman, “Fransa, bölgede bir rol oynamaya devam istiyorsa eğer, bir tercih yapmak zorunda kalacak” savını da dile getirdi.