Netanyahu’dan Erdoğan’a 1 Nisan yanıtı

İsrail'in çok okunan gazetelerinden Haaretz'in haberinde Netanyahu'nun, "Görünen o ki Ankara 1 Nisan'ı böyle kutluyormuş" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Cuma günü İsrail-Gazze sınırında 15 Filistinli’nin öldüğü ve en az 500 Filsitinli’nin de yaralandığı saldırıların ardından Tel-Aviv yönetimini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘insanlık dışı saldırılar” dolayısıyla İsrail yönetimini kınamıştı.

Erdoğan’ın bu açıklamalarına yanıt bugün İsrail Başbakanı’ndan geldi. İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz’te yer alan haberde Netanyahu, skandal ifadeler kullandı. Netanyahu, “Dünya’nın en ahlaklı ordusu yıllarca ayrım yapmadan sivilleri bombalayan birinden ders almayacaktır. Görünen o ki Ankara’da 1 Nisan böyle kutlanıyor” dedi.

Cuma günü yaşanan saldırıda, İsrail-Gazze sınırında protesto gösterisi yapan Filistinlilere saldıran İsrail askeri, 15 Filistinlinin ölümüne sebep olmuş ve yüzlerce Filistinli’yi de yaralamıştı. Yaşanan bu saldırı başta Türkiye olmak üzere tüm dünyanın tepkisini çekmişti. Öyle ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü yaşanan saldırının ardından bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılması gerektiğini söylemişti.

Öte yandan Netanyahu’nun Savunma Bakanı Avigdor Liberman da skandal ifadeler kullandı. Geçmişte Türkiye’ye karşı sert açıklamalarda bulunan Liberman, “Gösterilere katılan 40.000 Filistinli’nin en az yüzde 90’ı Hamas tarafından parayla tutulmuştu” iddiasında bulundu. Liberman, olayla ilgili bir soruşturma açılmayacağını öne sürerek resmen yaşanan vahşeti onaylamış oldu.

Erdoğan ne demişti?

Dün katıldığı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin son yıllardaki en temiz harekatı olan Afrin Harekatıyla eleştirenlerin İsrail Gazze’de dün yaptığı katliam için kayda değer itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Bakın neredeyse 20’ye yaklaştı ölenlerin sayısı, dün akşam Sayın Trump’a söyledim. Bunlara müdahale etmeyecek misiniz dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze’de ağır silahlarla saldıran İsrail’e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeleri samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir. İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırıdan dolayı şiddetle kınıyorum. İsrail Filistin’e uyguladığı zulmün altında kalacaktır. Bugün İsrail’i arkasında duran o güçler koruyabilir ama yarın ne olacağını Allah bilir. Biz haklı davalarında sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İsrail terörünü ifşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.